شكرا لقرائتكم خبر عن تضميد الجراح والثأر شعاراً لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريد أرسنال ومدربه الجريح الاسباني ميكل أرتيتا تحقيق أكثر من هدف عند استضافة مانشستر سيتي حامل اللقب الثلاثاء في ربع نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم.

فمن ناحية يريد الفريق اللندني وضع حد لسيطرة نظيره الشمالي على اللقب في النسخ الثلاث الاخيرة بعد فوز الأخير في النهائي على أرسنال بالذات وتشلسي واستون فيلا تباعاً، ومن ناحية أخرى تخفيف الضغوط على كاهل المدرب أرتيتا الذي يعاني فريقه في الدوري المحلي بعد خسارته 8 مباريات من أصل 14 خاضها حتى الان آخرها ضد إيفرتون ويحتل مركزاً متأخراً، ما رسم علامة استفهام كبرى على مصيره.

وكان أنصار أرسنال توسموا خيراً لدى تعيين أرتيتا منذ عام تقريباً خلفاً لمواطنه أوناي إيمري لا سيما بعد أن قاد فريقه الى إحراز كأس إنجلترا بالفوز على تشلسي ثم بدرع المجتمع بالتغلب على ليفربول مطلع الموسم، لكن رغم البداية الجيدة التي حقق فيها العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث الاولى، تراجع مستوى الفريق بشكل كبير في الاونة الاخيرة.

ترافق ذلك مع صيام هدافه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ عن التسجيل لفترة طويلة، فتعرض الفريق للهزائم واحدة تلو الاخرى في الاونة الاخيرة. ويعود آخر فوز له في الدوري الى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر عندما تغلب على مانشستر يونايتد في عقر دار الاخير ملعب اولدترافورد بهدف وحيد.

واعتبر حارس مرمى أرسنال الالماني برند لينو أنه يتعين على فريقه أن يكافح ويظهر تضامناً في الأوقات الصعبة التي يعيشها الفريق بقوله «ليس لدينا وقت للشعور بالاسى تجاه أنفسنا. يتعين علينا أن نكافح من أجل كل كرة ومن أجل بعضنا البعض».

وأضاف «نعيش فترة صعبة لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوم به هو الحفاظ على إيجابيتنا».

ويعيش أرسنال أسوأ انطلاقة موسم له منذ موسم 1974-75 حيث حصد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، أي أقل بـ7 نقاط من رصيده الموسم الماضي عندما أقال إيمري في الفترة ذاتها.

السيتي يستعيد توازنه

في المقابل، استعاد مانشستر سيتي توازنه بعد انطلاقة موسم متذبذبة لكنه لا يزال يعاني من عدم نجاعة هجومية في ظل عدم استعادة هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو كامل لياقته البدنية بعد عملية جراحية خضع لها في ركبته الصيف الماضي.

مهمة ثأرية لايفرتون

وتبرز مباراة إيفرتون مع مانشستر يونايتد على ملعب الاول «غوديسون بارك» الاربعاء حيث يقدم الفريقان عروضاً رائعة في الاونة الاخيرة ففاز إيفرتون في آخر ثلاث مباريات له ويحتل المركز الرابع في الدوري بفارق الاهداف خلف مانشستر يونايتد الذي حصد 19 نقطة من 21 ممكنة في آخر 7 مباريات وصعد الى المركز الثالث مع مباراة مؤجلة.

وكان مانشستر يونايتد تغلب على إيفرتون 3-1 في الدوري في عقر دار الأخير الشهر الماضي وبالتالي سيحاول «توفيز» الثأر هذه المرة.

ويأمل توتنهام في استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على ستوك سيتي من الدرجة الاولى الاربعاء أيضاً.

ولم يفز توتنهام في آخر ثلاث مباريات في الدوري فتعادل مع كريستال بالاس 1-1 وخسر أمام ليفربول 1-2 وأمام ليستر سيتي صفر-2 ليهبط من المركز الاول الى الخامس.

وفي مباراة أخرى في هذا الدور يلتقي برنتفورد من الدرجة الاولى مع نيوكاسل الثلاثاء.