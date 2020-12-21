باستفتاء صحيفة «ميرور».. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في عام 2020

أختير النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عام 2020 بتصويت الجماهير، في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ميرور" البريطانية..

واحتل صلاح المركز الأول في الاستفتاء، متفوقاً على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد.

وكان كُتاب الصحيفة البريطانية اختاروا قائمة نهائية تضم 7 لاعبين في بريميرليج، بناءً على أدائهم خلال السنة الجارية، وفتحوا باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب في البطولة.

وساهم صلاح في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، الموسم الماضي 2019-2020، بعد غياب دام لمدة 30 عاماً.

ونجح صلاح في إحراز 19 هدفاً خلال الموسم الماضي في "بريميرليج"، كما ساهم في صناعة 10 أهداف آخرين.

وجاءت القائمة النهائية لأفضل لاعب بناءً على تصويت الجماهير كالآتي:

1- محمد صلاح (ليفربول).

2- جاك جريليش (أستون فيلا).

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

4- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

5- جوردان هندرسون (ليفربول).

6- ساديو ماني (ليفربول).

7- فيرجيل فان دايك (ليفربول).