يورجن كلوب وليفربول «الأفضل» في استفتاء الـBBC

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، وفريقه، بجائزتي مدرب العام والفريق المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وتعد هذه الجائزة الثانية لـ كلوب هذا العام، إذ توج بجائزة The Best المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». وحصد كلوب الجائزة بدما قاد فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عامًا. وكان ليفربول قد حقق جائزة فريق عام 2020 بعدما انتزع لقب الدوري في موسم 2019-2020 بتحطيم الرقم القياسي قبل نهايته بـ7 مباريات، وبعدد قياسي من النقاط بلغ 99 نقطة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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