شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: وجود نجلي «مصطفى» ضمن منتخب الشباب لم يزيد قلقي على الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اشرف صبحي ان تواجد ابنه ضمن بعثة منتخب الشباب لم يزيده قلق بل كان قلقه على جميع افراد الاسرة وان مصطفي ابنه فرد ضمن بعثة كبيرة.
واكد انه لم يشعر بفارق لكون ابنه بالبعثة والخطورة تحيطه وان اداراة الازامات نجحت في انتشال الفريق من كبوته، وعودته إلى الوطن سالمًا.
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