شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب رباعي المقاولون وسلبية مسحة النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتائج المسحة المسحات الطبية التي خضع لها الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب امس الاحد سلبية مسحة الجهاز الفني والاداري والطبي وعلى رأسه عماد النحاس المدير الفني.

كما اظهرت المسحة إيجابية العينة ل4 لاعبين تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من اعراض بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين اخرين على ان يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني ويؤدي مرانه على الملعب الفرعي. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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