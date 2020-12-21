شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات: التجهيز لاستقبال حضاري لمنتخبات ومشجعي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه في ضوء استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل 2021 وبمشاركة 32 منتخبا- وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني- فإنه جاري وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لإستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة ومشجعي تلك المنتخبات بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية وإستحقاقها لتنظيم البطولة، خاصة وأن إقامة البطولة تأتي في ظل ظروف عالمية خاصة بسبب جائحة كورونا وهو ما يتطلب مجهودات أكبر من أجل الحفاظ على سلامة ضيوف مصر في هذه البطولة.

واضاف محروس أن التجهيزات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، خاصة وأن مطار القاهرة كان قد تم تجهيزه في وقت سابق بـ 46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب والكشف عن أي حالات إصابة مشتبه بها، مما يساعد في تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحي بالمطار.

وتابع محروس أنه تم إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة لأجل الإستعداد لإستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة وبما يضمن إنسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقي الرحلات. كما أنه جاري تشكيل فرق من العلاقات العامة لإستقبال وتوديع ضيوف البطولة ولتقديم أي تسهيلات أو استفسارات، مع وضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار، وبما يرسخ الإنطباعات الحضارية عن مصر من خلال مطار القاهرة الذي يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد وهى المرة الأولى منذ ٢٠١٥ التي يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 منتخبا في آخر نسخة من البطولة، كما أنها اول بطولة دولية تقام منذ تفشي جائحة كورونا.