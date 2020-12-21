شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يفوز على سموحة بدوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي على نظيره سموحة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد بصالة النادي الأهلي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.

وانتهت المباراة بنتيجة 100-48 لصالح القلعة الحمراء، كما شهدت تألق لاعبات الأهلي وعلى رأسهن ثريا محمد وكايلا ثورنتون.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري المرتبط بعد تغلبه على نادي الجزيرة بنتيجة 52-89، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

كما نجح ناشئات الأهلي تحت 16 سنة في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 85-88 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط أيضًا.