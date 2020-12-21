كراوتش: صلاح أصبح مهووسًا بأرقامه.. وعلاقته بماني ليست مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال الإنجليزي بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول وتوتنهام السابق، إن الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، آلة أهداف، وأصبح مهووسًا بأرقامه.
ونجح صلاح في قيادة فريقه للفوز على كرسيتال بالاس بنتيجة 7-0 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل "مو" هدفين تربع بهما على قمة جدول هدافي بريميرليج.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل ، قال كرواتش ردًا على أسئلة متابعيه حول الخلاف بين صلاح وساديو ماني: "ليس هناك مشكلة طالما أن الفريق لا يخسر، لقد فاز ليفربول بكل شئ على مدار العامين الماضيين، وأتوقع أن يتحفظوا بلقب الدوري هذا الموسم".
وأضاف: "انظروا لما حققه الفريق، ولا تخدعوا أنفسكم بالنظر إلى أن الأمور لا تجري بالشكل الجيد بين صلاح وماني".
وتابع كرواتش حديثه: "كل لاعب مهاجم أناني، بكل تأكيد كلاهما (صلاح- ماني) يرغبان في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وصلاح على وجه الخصوص؛ حيث بات مهووسًا بالأرقام التي يحطمها".
وواصل لاعب ليفربول السابق: "صلاح جاء إلى هنا (ليفربول) كجناح، لكنه تطور، وأصبح أحد أكثر المهاجمين غزارة في تسجيل الأهداف بأوروبا، آلة أهداف، لقد كان رائعًا أمام كريستال بالاس".
وأكمل: "كان ماني غاضبًا عند استبداله حقًا، وكان محقًا في ذلك لأن آخر ما يفكر فيه أي لاعب هو الخروج من المباراة".
وردًا عما إذا كان علاقة صلاح وماني جيدة، قال: "أنا أشك في ذلك، لكن الأمر لا يهم، عندما كنت لاعبًا لم يكن الجميع على علاقة جيدة معي لكن هذا لم يمنعني من القيام بمهام عملي مع الفريق".
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