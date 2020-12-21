تقرير.. ماذا تقول لائحة كاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجازيلي التشادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يواجه نادي جازيلي التشادي صعوبة في السفر إلى مصر لملاقاة نادي الزمالك في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وجازيلي التشادي، الأربعاء المقبل، في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد وافقوا على العرض الذي تلقاه لاستضافة مباراة جازيلي التشادي في ذهاب دور الـ32، لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد.

ونشبت أزمة بين فريق جازيلي التشادي ووزير الرياضة بتشاد بسبب منع الفريق من السفر، لتفشي فيروس كورونا.

وكان مصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريق جازيلي رفع دعوى قضائية في الأمور المستعجلة بتشاد للاعتراض على منع الفريق من السفر.

وقال مصدر بالزمالك لمصراوي، أن منسق المباراة أبلغ مسؤولي الفريق الأبيض بصعوبة وصول جازيلي إلى مصر وبالتالي سيتم عدم إقامة المباراة، مشيراً إلى أن نادي القلعة البيضاء سينتظر قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن أزمة المباراة.

ماذا تقول لائحة كاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجازيلي؟

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدة معايير تتعلق بالمنتخبات والأندية المشاركة في بطولاته الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

1 - إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدني لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بالإضافة إلى 4 بدلاء من بينهم حارس مرمى) للعب المباراة، فسيتم اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 2-0.

2- في حالة عدم تمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بفيروس كورونا، فسيتم اعتبار الفريق مهزومًا 2-0.

3- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر، يُعتبر الفريق المضيف خاسرًا للمباراة 2-0.

4- في الحالات الاستثنائية، يجب استشارة اللجنة المنظمة بالكاف لاتخاذ القرار النهائي.