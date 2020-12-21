المقاصة لمصراوي: مازلنا نستفيد ماديا من "إنجازات" الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن ادارة النادي مازالت تستفاد ماديا من إنجازات حسين الشحات لاعب الفريق الفيومي السابق والأهلي الحالي.

وانتقل الشحات إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 18/19 قادمًا من العين الإماراتي.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال سليم: "العقد الثلاثي مع العين كان يتضمن عدة بنود بشأن الشحات أبرزها الاستفادة من إعادة بيعه وهو ما حدث مع الأهلي".

وأضاف: "هناك بنود تنص بحصول المقاصة على مقابل مادي بتألق الشحات وتحقيقه بطولات وهو ما تحول في عقده مع الأهلي الآن".

وأتم: "المقاصة بصدد التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة الجارية لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية".

جدير بالذكر أن الشحات حصل مؤخرًا مع الأهلي على بطولة الدوري المحلي، كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.