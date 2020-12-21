مصدر لمصراوي: صعوبة وصول "منافس الزمالك" لمصر.. وننتظر قرار كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن فريق جازيلي التشادي منافس الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا، يواجه صعوبة في السفر إلى مصر، مشيراً إلى أن القلعة البيضاء سينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويواجه الزمالك نظيره جازيلي التشادي، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن أزمة نشبت بين فريق جازيلي التشادي ووزير الرياضة بتشاد بسبب منع الفريق من السفر، لتفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم إبلاغنا من منسق المباراة صعوبة وصول جازيلي التشادي إلى مصر".

وأتم المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- تصريحاته: "عدم وصول الفريق يعني عدم إقامة المباراة، وسننتظر قرار الاتحاد الأفريقي".

جدير بالذكر أن فريق جازيلي رفع دعوى قضائية في الأمور المستعجلة بتشاد للاعتراض على منع الفريق من السفر.