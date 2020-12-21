الخطيب وموسيماني يطمئنان على بعثة الأهلي في النيجر.. ومسحة جديدة للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول بالنادي التي غادرت إلى النيجر ظهر أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة سونيديب في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة نيامي مساء أمس، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي.

وحرص الخطيب على الاتصال بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق ورئيس البعثة للاطمئنان على البعثة ومتابعة أخبار الفريق، بالإضافة إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

من ناحية أخرى، تواصل بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

وغاب موسيماني عن السفر رفقة بعثة الفريق إلى النيجر بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تعذر سفر الثلاثي عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة للسبب ذاته.

على الجانب الآخر، سيخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي ضمت كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.