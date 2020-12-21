عبدالحفيظ: حالة مصابي كورونا "جيدة".. ونسعى لتحقيق اللقب العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في النيجر، إن الجميع يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن حالة مصابي كورونا "جيدة".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في العاصمة نيامي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة نيامي مساء أمس، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لدينا طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، اللاعبون لديهم دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة".

وأضاف: "نتعامل مع المباراة باحترافية كبيرة، وفرنا طائرة خاصة ساهمت في تقليص عدد ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وتابع عبد الحفيظ: "الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي".

من ناحية أخرى، تطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن حالة مصابي كورونا (عمرو السولية، رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة)، وقال: "الثلاثي حالتهم الصحية مطمئنة إلى حد كبير".

وواصل: " نأمل سرعة شفائهم وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية وعودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وفي السياق ذاته، عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا في فندق الإقامة؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه ابتداءً من اليوم الاثنين.