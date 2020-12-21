هندرسون: من الرائع عودة تشامبرلين للمشاركة مع ليفربول

رحب جوردان هندرسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بعودة أليكس أوكسليد تشامبرلين إلى تشكيلة الريدز الأساسية بعد شفاءه من الإصابة وتواجده في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي .

وظهر تشامبرلين لأول مرة في الموسم بعد أن تعرض لإصابة في الركبة في فترة الإعداد، وشارك بدلاً من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 75.

وقال هندرسون: "من الرائع عودة تشامبرلين

لقد كان يعمل بجد من أجل العودة بدا لائقاً واعتقد أنه كان جيدًا، كلما زادت عدد دقائق المشاركة، كان ذلك أفضل حقًا لأنه إضافة كبيرة للفريق".

وتابع هندرسون: "المباريات تتلاحق بسرعة كبيرة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين، آمل أن نتمكن من عودة لاعبين آخرين من الإصابة أو رفع مستويات اللياقة

البدنية، الفترة المقبلة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف قائد الفريق: "كريستال بالاس فريق جيد رأينا هذا الموسم كيف يجعلون الأمر صعبًا على المنافسين بالنسبة لنا، المهم بعد أسبوع حافل هو حصد النقاط الثلاث من ملعب صعب هو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا وخطوة جيدة للمضي قدمًا نحن بحاجة إلى الاستمرار".

سجل هندرسون هدفه الأول في الموسم، ليقول: "دائماً ما أركز على ترينت هذه المرة تمكنت من تسجيل الهدف اعتقد أن جميع الأهداف كانت رائعة أن تكون فعالاً أمام المرمى أمر مهم دائمًا".