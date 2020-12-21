عبد الرزاق حمد الله يقود هجوم النصر أمام الباطن في مواجهة الدوري السعودي

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي ، تشكيل فريقه لمباراة الباطن التي تنطلق بعد قليل في إطار منافسات بطولة الدوري .

ويخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: براد جونز. خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام.

خط الوسط: بيتروس أراوخو – عبد الله الخيبري - أمرابط - مارتينيز - سامي النجعي. خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل النصر الترتيب الخامس عشر بجدول منافسات الدوري قبل اللقاء برصيد 4 نقاط .

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