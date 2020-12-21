بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة النصر والباطن في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “النصر والباطن” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تقام مباراة النصر والباطن على ملعب نادي الباطن، وتنطلق في تمام الساعة 15:10 بتوقيت السعودية، 14:10 بتوقيت مصر، 12:10 بتوقيت جرينتش.

عاد النصر إلى سكة الانتصارات من جديد ولكن في كأس خادم الحرمين الشريفين إذ

نجح في العبور إلى دور ربع النهائي على حساب “الرائد”، ولكن قبل ذلك بأيام قليلة كان قد خسر امام “الاهلي” في الدوري السعودي.

وسيبحث نادي النصر عن تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري السعودي من أجل بدء رحلة الخروج من مناطق الهبوط الذي يقبع فيها برصيد 4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن

مناطق الأمان.

في المقابل لم يتذوق نادي الباطن الخسارة سوى في مباراة واحدة في اخر 5 جولات في الدوري السعودي، وكانت على يد “الوحدة”، ويدخل لقاء اليوم بفوزه في الجولة الماضية على “الفتح”.

ويتواجد نادي الباطن في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فاز في 3، وتعادل في 2، وخسر في 3.