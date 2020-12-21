الأهلي يخوض أول تدريباته بالنيجر اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في نيامي، اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة المرتقبة أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب المباراة في الرابعة والنصف

بتوقيت النيجر الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ حيث لن يتمكن من التدريب على الملعب نفسه غدًا الثلاثاء وهو اليوم الذي يسبق المباراة بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفيدرالية.ويتدرب الفريق الجزائري اليوم على الملعب نفسه في الثالثة والنصف بتوقيت النيجر الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة يليه مباشرة تدريب الأهلي.كانت بعثة الأهلي وصلت إلى النيجر بطائرة خاصة، مساء أمس الأحد، حيث استغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين فور الوصول إلى مدينة نيامي على أن يكون المران الأول للأهلي في النيجر عصر اليوم.