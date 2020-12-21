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سفير مصر في النيجر: ترحيب رسمي بالأهلي فور وصوله

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أكد السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، أن هناك ترحيبا كبيرا من جانب الجهات الرسمية بدولة النيجر بوجود الأهلي في العاصمة نيامي؛ نظرا للتقدير الكبير من مسئولي النيجر لقيمة وعراقة الأهلي على مستوى التاريخ والبطولات.
وأوضح السفير المصري أن الترتيب لرحلة الأهلي إلى نيامي بدأ

مبكرا جدا من خلال التواصل الذي تم مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للوقوف على الترتيبات بشكل احترافي كعادة الأهلي دائما، حيث يتم ذلك التواصل بشكل يومي. وأضاف مكي أن هناك اهتماما شديدا في دولة النيجر ببعثة فريق الأهلي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا مؤخرا للمرة التاسعة في تاريخه. وأشار إلى أن مسئولي نادي سونيديب والجماهير العاشقة لكرة القدم في النيجر، أعربوا عن سعادتهم بعد علمهم بمواجهة الأهلي في دور الـ ٣٢ للبطولة، وترقبهم الشديد للزيارة الأولى للأهلي لدولة النيجر، وهو ما يؤكد جماهيرية بطل مصر وإفريقيا.

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