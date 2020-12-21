أكد السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، أن هناك ترحيبا كبيرا من جانب الجهات الرسمية بدولة النيجر بوجود الأهلي في العاصمة نيامي؛ نظرا للتقدير الكبير من مسئولي النيجر لقيمة وعراقة الأهلي على مستوى التاريخ والبطولات.
وأوضح السفير المصري أن الترتيب لرحلة الأهلي إلى نيامي بدأ
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في النيجر: ترحيب رسمي بالأهلي فور وصوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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