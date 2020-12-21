بث مباشر | مشاهدة مباراة البنك الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “البنك الاهلي والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “البنك الاهلي والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

تقام مباراة البنك الاهلي والانتاج الحربي على ستاد كلية الشرطة بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”، وتنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

حصد نادي “البنك الاهلي المصري” أولى نقاطه في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب “محمد يوسف” بتعادل ثمين امام “وادي دجلة” في الجولة الأولى، قبل ان يتعرض للخسارة امام “سيراميكا” في الجولة الماضية.

وسيسعى “البنك الاهلي” إلى تحقيق الفوز الأول له في الدوري المصري الممتاز اليوم على حساب “الانتاج الحربي”، إذ يضم في صفوفه عناصر مميزة أبرزها مهاجم منتخب مصر ولاعب الزمالك وبيراميدز السابق “أحمد علي”، وثنائي نادي الزمالك السابق “محمد كوفي ومعروف يوسف”، بالإضافة إلى ثنائي النادي الاهلي الشاب “محمد فخري وشادي رضوان”.

على الجانب الآخر، لا يختلف موقف نادي “الانتاج الحربي” كثيرًا عن موقف فريق البنك الاهلي حيث خسر في الجولة الأولى امام “سيراميكا” وتعادل في الثانية امام “الإسماعيلي” في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة (3-3).

ويتطلع نادي “الانتاج الحربي” تحت قيادة المدرب المخضرم “مختار مختار” إلى تقديم اداءه الرائع في المباراة الماضية لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز.

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البنك الاهلي – الانتاج الحربي

????الدوري المصري (الجولة الثالثة)

????️ستاد كلية الشرطة

⌚تبدأ في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

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