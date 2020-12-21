شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز عبد الرحمن مجدي بتدريبات مائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، بقيادة الدكتور اكرم عبدالعزيز، برنامج تدريبي خاص لعبدالرحمن مجدي، مهاجم النادي الإسماعيلي.
ويغيب مجدي، عن الإسماعيلي، لمدة خمسة عشر يوماً بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الامامية، أدت إلى عدم تواجده مع الفريق.
ويتضمن البرنامج، أداء اللاعب، للتدريبات المائية، خلال الخمس الأيام المقبلة، لتقوية العضلة الامامية، وتفادي حمله الاوزان الثقيلة، داخل الجيمانزيوم، لتفادي تفاقم اصابته.
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