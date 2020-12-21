شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يطلب مهلة أسبوع للتفكير في تأجيل احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي لجنة الكرة مهلة أسبوع، للتفكير في امر تأجيل احترافه للموسم المقبل.

وابلغ مصطفي محمد، مسؤولي الزمالك، بتلقيه عرضا ًفرنسياً للإنتقال للاحتراف في الدوري الفرنسي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلبت لجنة الكرة، من مهاجم الفريق، ارجاء الامر، إلى الموسم المقبل، مع وعده بتمديد تعاقده مع الفريق وتعديل العقد بما يتناسب مع قدراته الفنية والبدنية، وعطاؤه مع الفريق طوال الفترة المنقضية.