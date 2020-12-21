محمد صلاح يهنئ «بيج رامي» بعد حصوله على «مستر أولمبيا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، مواطنه بطل كمال الأجسام، رامي السبيعي، المتوج بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020». ونشر صلاح تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، كتب فيها: «ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020». وتوج السبيعي، الشهير بـ«بيغ رامي»، أمس الأحد، بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020»، التي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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