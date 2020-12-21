شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج سيدات النصر بلقب دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

نجح فريق سيدات كرة اليد في نادي النصر في حسم بطولة الدوري العام لكرة اليد للسيدات للعام الثاني على التوالي وذلك بعد فوزه المستحق الذي حققه على فريق نادي الجزيرة (منافسه التقليدي) 29/33 خلال المباراة الفاصلة التي جمعتهما أمس الأول بصالة نادي العين.

وكان النصر فاز في مباراة ختام الدوري الأسبوع الماضي على الجزيرة 22/29 ونجح في معادلة النقاط مع الجزيرة الأمر الذي استوجب إقامة مباراة فاصلة بين أصحاب القمة على ملعب محايد بمدينة العين، لينجح النصر في حسم المباراة بجدارة وبفارق 4 نقاط وينجح في التتويج باللقب والاحتفاظ به للعام الثاني على التوالي.

ضم فريق سيدات النصر بطل الدوري اللاعبات: روضة عيسى، نورة سالم خلفان، أماندا داسيلفا، ديما محمد طالب، أمسيات داوود، خديجة فهد عبيد، مريم عبد الله إسماعيل، ابتسام سعيد الكعبي، لطيفة مبارك، فاطمة المعمري، ريم البلوشي، باتريسيا داسيلفا، وسارة البلوشي. تشرف على الفريق نسرين بن درويش المشرفة العامة للرياضات النسائية بنادي النصر، ويقوم بتدريب الفريق رضا أبو نوح.

وحرصت لاعبات النصر بعد فوزهن وتتويجهن باللقب على إهدائه إلى شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبد الرازق الهاشمي للدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي حظي بها الفريق من بداية الموسم، ووعدن بمواصلة مشوار التميز من أجل تحقيق المزيد من الألقاب. وأسفرت مباريات الجولة السادسة من دوري اليد «رجال» عن فوز مليحة على الظفرة 34-24 وفوز العين على بني ياس 24-23 وفوز شباب الأهلي على النصر 31-24 وفوز الوصل على الوحدة 32-27 وفوز الشارقة على دبا الحصن 31-16 معتلياً الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف من العين الذي تقدم إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وتراجع النصر إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وحل شباب الأهلي ومليحة في المركزين الرابع والخامس برصيد 13 نقطة لكل منهما.