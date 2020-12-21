شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل البرتغالي رافايل لياو مهاجم ميلان الإيطالي أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد، محطماً رقماً قياسياً صمد عشرين عاماً، وجاء ذلك في مباراة ميلان وساسولو التي انتهت بفوز ال«روسونيري» 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد مابي لحيتب الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وبعد ست ثوان من انطلاق صافرة بداية المباراة أمام ساسولو على ملعب ريجيو إميليا، شن ال«روسونيري» هجوماً سريعاً على مرمى الخصم، حين تلقى لياو تمريرة من لاعب الوسط التركي هاكان كالهان أوغلو، ليسكنها الشباك ويعلن عن الهدف الأول التاريخي وسط ذهول الجميع.

ووفقاً لإحصاءات الدوري الإيطالي، يعد هدف لياو الأسرع في تاريخ ال«سيري أ»، بعدما حطم رقماً حمله باولو بوغي منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2001 حين سجل هدف بياتشينزا في مرمى فيورنتينا بعد 8 ثوان.

وكان الهدف الثاني للميلان من نصيب أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 26، وسجل هدف ساسولو الوحيد لاعبه دومينيكو بيراردي في الدقيقة 89، وبذلك ارتفع رصيد ميلان للنقطة 31 في الصدارة بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي فاز أمس أيضاً على سبيزيا بنتيجة 2-1، سجل هدفي إنتر لاعباه أشرف حكيمي «52» ولوكاكو «71»، وسجل هدف سبيزيا لاعبه روبرتو بيكولي «90».