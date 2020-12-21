اجتماع عاجل في الأهلي لمواجهة هجوم كورونا على الفريق

كشف رئيس اللجنة الطبية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدكتور محمد شوقى، حالة الغضب التى تنتاب رئيس النادي محمود الخطيب بسبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وكان الأهلي أعلن خلال الفترة الأخيرة عن إصابة المدير الفني بيتسو موسيماني بفيروس كورونا بالاضافة للثلاثي رامبي ربيعه وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة الذي ابعدتهم الاصابة بالفيروس من مرافقة بعثة الفريق الى النيجر لخوض اولي مباريات القلعة الحمراء بدوري أبطال افريقيا بموسمه الجديد .

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