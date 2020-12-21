شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان تدشين احتفالية the first والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً موسعاً، غداً الثلاثاء، لتوقيع بروتوكول تعاون رياضى بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى شركات الميديا، للإعلان رسمياً عن تدشين أول احتفالية رياضية مصرية عربية تقام سنويا تحت مسمي(the first ) "الأول عربياً" على مستوى كرة القدم العربية والأول مصرياً فى جميع الألعاب الرياضية، وذلك تقام تحت شعار عيد الرياضة العربية على أرض مصرية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتولى منصب مدير الاحتفالية نجم منتخب مصر السابق الصقر أحمد حسن، ويشهد توقيع البروتوكول والاحتفالية عدد كبير من الرياضيين ولاعبى كرة القدم ولفيف من النقاد الرياضيين.

تقام الدورة الأولى من احتفالية (the first ) الأول، فى نهاية صيف 2021 بأحد الفنادق الكبرى بحضور نخبة من نجوم الرياضية المصرية والأشقاء العرب.

كما يحصد جوائز (the first) أفضل الرياضيين المصريين والعرب الذين سيتم اختيارهم من خلال لجان الخبراء، واستفتاء الجمهور من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وتعد احتفالية (the first ) رافداً جديداً؛ لتعزيز وتعظيم التواصل الرياضى العربى بين مصر والأشقاء العرب عبر نافذة الاحتفالية التى ستكون بمثابة عيداً رياضياً عربياً يقام على أرض مصر سنوياً.