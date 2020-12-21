شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسحة طبية فى النيجر قبل مواجهة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية ظهر اليوم، الاثنين، بفندق الإقامة بمدينة نيامى عاصمة النيجر، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

وتضم بعثة الأهلى فى النيجر 21 لاعبا هم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.

ويغيب عن الأهلى فى هذه الرحلة أكثر من لاعب للإصابة بخلاف ثلاثى كورونا، كما يغيب مروان محسن ووليد سليمان بسبب آلام فى الركبة، وحسين الشحات بسبب إجراء جراحة فى صابع القدم، وأجاى بسبب إصابته فى الوتر الوحشى، وناصر ماهر بسبب إصابته بخلع فى الكتف، حيث سيُجرى جراحة خلال ساعات لتثبيت الكتف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة والذى كان مُقرراً برئاسة البعثة بسبب إصابته بفيروس كورونا.