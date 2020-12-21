شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين قادرون على تعويض غياب قفشة عن الأهلى أمام سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد النادى الأهلى أكثر من لاعب مهم قبل انطلاق رحلة الأميرة الأفريقية العاشرة والدفاع عن لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى يحمله المارد الأحمر عن النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وكشف الأهلى عن إصابة كل من محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار إيجابية عينة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وإصابة وليد سليمان ليتأكد غيابهم عن مواجهة سونيديب بطل النيجر.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول ومحمد هانى وسعد سمير ومحمد شكري.

خط الوسط: حمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجيرالدو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

ويعد غياب محمد مجدى قفشة هو المؤثر بشكل كبير على فريق الأهلى بسبب عدم تواجد بديل له في الوقت الحالى بعد إصابة ناصر ماهر، بينما يتواجد أكثر من لاعب يمكن أن يحل محل عمرو السولية فى وسط الفريق مثل ديانج وحمد فتحى وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام، وكذلك رامى ربيعة الذى لا يشارك أساسيا منذ العودة من الإصابة بالإضافة لتواجد أيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وياسر إبراهيم في قائمة الفريق.

وهناك 3 لاعبين يمكن أن يعوضوا قفشة في تشكيل الأهلى نستعرضهم في التقرير التالى..طاهر محمد

يعد طاهر محمد هو أقرب اللاعبين للمشاركة أساسيا في تشكيل الأهلى، نظرا لإجادته اللعب فى الثلاث مراكز خلف المهاجم، ومن الممكن أن يعوض غياب قفشة أمام سونيديب.

محمود كهربا

اللاعب الثانى هو محمود كهربا الذى استعاد الكثير من مستواه هذه الفترة بعد المشاركة أساسيا مع الأهلى في أول مباراتين واستطاع خلالها تسجيل هدفين وصناعة آخر، ومن الممكن إجادة مركز صانع الألعاب خلف محمد الشريف والتبديل بينهما مما يربك حسابات المنافسين.

محمد شريف

الحل الثالث هو محمد شريف نجم الشباك هذه الفترة بعدما أعلن عن نفسه بهدفين رائعين فى شباك غزل المحلة، يمتلك ميزة لا يمتلكها لاعب آخر في صفوف الفريق وهى إجادته اللعب بكلتا القدمين وكذلك اللعب كصانع ألعاب التي لعبها كثيرا مع فريق وادى دجلة قبل الانتقال إلى الأهلى.