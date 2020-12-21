شكرا لقرائتكم خبر عن "التاسعة ممكن".. أسوان يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصرى على طريقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى أسوان، على تحفيز لاعبى الفريق قبل اللقاء المرتقب مع النادى المصرى، والذى يقام فى تمام السابعة والنصف مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، ونشرت الصفحة الرسمية لأسوان عبر حسابها على فيس بوك موعد اللقاء المرتقب لتماسيح النيل وعلقت "التاسعة ممكن" فى تحفيز للاعبين بالفوز الثالث على التوالى والوصول إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى أول جولتين على إنبى وطلائع الجيش.



اسوان

يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره أسوان، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة .

انتشر هاشتاج للأهلي قبل مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا " التاسعة يا أهلي" تعليقا على تحقيق الأهلي للقب دوري الأبطال للمرة التاسعة فى تاريخه.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه مثله، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وطالب على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس الذى يقدم مباريات ممتعة منذ بداية المسابقة مشدداً على أن الفوز بالمباراة فى إيديهم لو احسنوا التسجيل من أنصاف الفرص والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية، فى المقابل طالب سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بعد حصد العلامة الكاملة منذ إنطلاق الدورى.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكونا من :" أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، عمرو موسى، حسن على، فريد شوقي، إسلام عطية عمر كمال، محمد عنتر، أحمد رفعت، أحمد جمعة".

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام المصرى مكونا من :" خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح".