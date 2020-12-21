شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يقود مسيرة للمشى بشرم الشيخ تحت شعار الرياضة للجميع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مسيرة للمشي داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاءت المسيرة على هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية.

وشارك في المسيرة رؤساء وأعضاء الاتحادات النوعية المشاركة تحت مظلة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي" اتحاد الرياضة المدرسي، اتحاد الملاحة الرياضية، اتحاد الثقافة الرياضية" وطلائع وشباب وزارة الشباب والرياضة، وأبناء المحافظات الحدودية، واختتمت بمهرجان للألعاب الترويحية، ومسابقات اللياقة البدنية والرياضة للجميع.

يشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة تنظم اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وتقام فى الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتضم محافظات" أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر"، يأتي ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقات شبابها.

وتقام الأولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هى "خماسي قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة فى يوم 9 نوفمبر الماضى.