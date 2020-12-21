شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن السعر الحقيقى لمصطفى محمد وينصح الزمالك بإعلان العرض السعودى لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السعر الحقيقى لمصطفى محمد مهاجم الزمالك يساوى عشرة ملايين يورو، مؤكداً حاجة الزمالك لجهوده بالفترة الحالية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "مصطفى محمد يساوى عشرة ملايين يورو وقد تصل لسبعة أو ستة ولكن ليس الأرقام الحالية، والزمالك بالوقت الحالى محتاج للاعب وأولى بيه".

وأضاف شوبير: "الزمالك لازم يعلن عن العرض السعودى الذى وصل ليوسف أوباما زى ماحصل فى موضوع كهربا قبل كدا".

وفى سياق منفصل، قال أحمد شوبير إن: "من أطلق شائعة وفاة رئيس الزمالك يستحق محاكمة علنية، فين الإنسانية يا بشر".

وعن المواجهة الأفريقية للزمالك قال : "أتوقع عدم وصول بطل تشاد لمواجهة الزمالك ولازم النادى ينظم مباراة ودية فى نفس يوم المباراة على ملعبه لتجهيز لاعبيه فور الإعلان عن تأهله للدور التالى وانسحاب بطل تشاد".

ويواجه الزمالك نظيره جازيلى بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر الجاري فى تمام الساعة الثامنة مساءً وفقا للموعد المحدد سابقًا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإن كان الموعد لم يتأكد بشكل نهائي فى ظل الأزمات التى ظهرت قبل حضور بطل تشاد إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد اتفق مع مسئولي نادي جازيلي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، على أن يتحمل مسئولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.