شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحمل منتخب الشباب مسئولية وداع البطولة بسبب التصرفات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن منتخب الشباب ظلم نفسه ولم يواجه تعنت من الجانب التونسى بسبب إخلاله بالاجراءات الاحترازية مما تسبب فى زيادة أعداد الإصابات بكورونا داخل لاعبيه، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الواضح أن منتخب الشباب ظلم نفسه ولم يواجه تعنت، احنا دوسنا على الجانب التونسى والأحداث أثبتت أن الخطأ من مسئولى منتخب الشباب نفسهم".

ويضيف شوبير: "جميل أن نؤدى الفروض بس نصلى فى الفندق ونعمل تباعد مش نروح الجامع ويكون فى اختلاط فى الوقت اللى تونس قافلة فيه ومشددة الاجراءات الاحترازية بشدة، كان لازم يكون الأكل فى الغرف مش فى المطعم، وكان لازم نقلل التجمعات، عايزين نقرأ قراءن نوزع الاجزاء وكل واحد يقرأ فى غرفته لكن تجمعات وصلوات جماعة والفندق ضيق وفيه خمسة منتخبات يبقى لازم كنا نصل لهذا الوضع".

وأكمل شوبير: "بردو قصة السفر لتونس بدرى كان لازم يكون فيه جهاز طبى مع البعثة وكان يعرف كابتن ربيع ياسين خطورة السفر بدرى خاصة أن كل المنتخبات سافرت متأخر وتأهلت واحنا خرجنا، دوسنا على الجانب على التونسى وقولنا فى تعنت عشان الصورة وصلت لينا غلط، ولازم يكون فى تشديد واجراءات واضحة وصريحة حتى لا يتكرر الأمر مستقبلا".

وقررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كلا من: حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الأزمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء السبت الماضى، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19