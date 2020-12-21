كورونا يحاصر الأهلي

حاصر فيروس كورونا فريق الأهلى فى الساعات الماضية وأبعدت الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة لاعبى الفريق عن رحلة النيجر أمس الأحد استعدادًا لمواجهة سوينديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ولم تقتصر إصابات كورونا على اللاعبين الثلاثة بل وصلت إلى محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق وتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة. النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق وتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة. وخرج أيضًا المدير الفنى بيتسو موسيمانى من حسابات السفر بعدما استمرت إيجابية العينة الخاصة به فى الساعات الماضية وسيخضع لمسحة بعد عودة الفريق من النيجر.

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