فيروس كورونا يحاصر الأهلي

حاصر فيروس كورونا فريق الأهلى فى الساعات الماضية وأبعدت الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة لاعبى الفريق عن رحلة النيجر أمس الأحد استعدادًا لمواجهة سوينديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولم تقتصر إصابات كورونا على اللاعبين الثلاثة بل وصلت إلى محمد الدماطى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق وتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة.

وخرج أيضًا المدير الفنى بيتسو موسيمانى من حسابات السفر

بعدما استمرت إيجابية العينة الخاصة به فى الساعات الماضية وسيخضع لمسحة بعد عودة الفريق من النيجر.

ويخوض الفريق مرانه اليوم الاثنين على أحد الملاعب فى النيجر بعد وصول البعثة ويقتصر المران على فقرات استشفائية بقيادة المدرب العام كافين جونسون الذى سيقود المباراة.

وطلب الجهاز الفنى الحصول على بعض شرائط لمباريات بطل النيجر لوضع نقاط القوة والضعف فى تشكيلة سوينديب كما تتجه

النية لإراحة بعض العناصر الأساسية مثل التونسى على معلول وعمرو السولية والحارس محمد الشناوى.

على صعيد متصل، أكد مدير الكرة أن هناك تواصلا مع أحد الأطباء الألمان وطبيب آخر إسبانى بشأن إصابة النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق فى وتر بكاحل القدم وتأكد عدم حاجته للتدخل الجراحى.

وأشار إلى أن ناصر ماهر صانع الألعاب سيخضع لفحص طبى لدى أحد أطباء العظام المتخصصين فى إصابات الكتف لمعرفته مدى حاجته لإجراء جراحة بعد تجدد إصابته بخلع فى الكتف.

فى المقابل، يعود الثنائى محمود متولى ومحمد محمود لخوض تدريبات الكرة مطلع شهر مارس المقبل بعد إنهاء البرنامج التأهيلى الخاص بهما.