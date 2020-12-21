الأمن يوافق على نقل مباراة الزمالك وبطل تشاد إلى ملعب بتروسبورت

تلقى نادى الزمالك إخطارًا من الأمن بالموافقة على إقامة لقاء غزالة التشادى على ملعب بتروسبورت فى الثانية ظهر بعد غدًا الأربعاء فى ذهاب دور الـ ٣٢ لدورى أبطال إفريقيا بعد أن تعذر استضافة استاد الكلية الحربية للمباراة نظرًا لإجراء بعض الإصلاحات بملعب الكلية وتم إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الزمالك والفريق التشادى، تقرر ان تقام المباراتين بالقاهرة، على ان يتكفل الأبيض بمصاريف إقامة الغزالة، وكافة الأمور

الخاصة باللقائين.

وأجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بعض التعديلات على طاقم تحكيم المباراة بسبب فيروس كورونا حيث حرص كاف على تعيين طبيب مرافق للطاقم وهو المصرى هانى الشاهيدى، على ان يتكون الطاقم من الكونغولى من جين ندالا حكم ساحة ودادى دياسيوا وسفارى أوليفر حكام مساعدين وكيبينحو نومبى حكم رابع والتنزانى أحمد مجوى مراقب المباراة.

ويواصل الزمالك استعداداته للقاء، حيث حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو على مطالبة اللاعبين بغلق صفحة الدورى، والتركيز فى لقاء الغزالة، وتقديم انطلاقة قوية فى بداية المشوار الافريقى.

ويفقد الزمالك خدمات مهاجمة مصطفى محمد فى هذا اللقاء، عقب طرده فى لقاء الأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، كذلك حميد احداد نظرا لعدم قيدة أفريقيا، وتم عمر السعيد للقاء والبدء به، من خلال تخصيص برامج تدريبية خاصة.

واستقر باتشيكو، على معظم العناصر التى سيخوض بها اللقاء، وهناك اتجاه للدفع بحمزة المثلوثى فى الجانب الأيمن، ولكن التدريبات النهائية والجاهزية الفنية هى من ستحسم الأمر بشكل نهائى.