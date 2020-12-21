بطولة فرنسا: ليل يستعيد الصدارة بتعادل مع سان جرمان

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باريس: استعاد ليل الصدارة بتعادله مع ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب صفر-صفر الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وتوقفت انتصارات ليل المتتالية عند ثلاثة وسقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فرفع رصيده الى 33 نقطة بفارق الاهداف امام ليون الفائز على مضيفه نيس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة، فيما تراجع باريس سان جرمان الى المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لعدم تعافيه من الاصابة، فيما أبقى المدرب الالماني توماس توخل النجم الاخر كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من اصابة عضلية ارغمته على الغياب عن الحصة التدريبية السبت.

وكان باريس سان جرمان الطرف الافضل في المباراة والاكثر استحواذا على الكرة واندفاعا الى الهجوم وكاد يفتتح التسجيل في مناسبات عدة أبرزها رأسية الالماني ثيلو كيهرر اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها الايطالي اليساندرو فلورنتسي مرت بجوار القائم الايمن (18)، وأخرى للبرازيلي رافينيا من مسافة قريبة اثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ارتطمت بالقائم الأيمن (25).

وأنقد الحارس مايك ماينان مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة بالكعب من المهاجم الايطالي مويز كين اثر تمريرة عرضية من دي ماريا (41).

وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه البرتغالي جوزيه فونتي ابعادها من باب المرمى لكنها كانت في طريقها الى الشباك قبل ان يتصدى لها على دفعتين (45+2).

ودفع توخل بمبابي والالماني يوليان دراكسلر في الدقيقة 77 مكان دي ماريا ورافينيا، دون أن تتغير النتيجة.

رين يواصل الصحوة

واصل رين صحوته بفوزه الكبير على مضيفه لوريان 3-صفر، ومونبلييه نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بريست 2-2.

في المباراة الاولى، تابع رين انتفاضته بفوز ثالث تواليا عندما عمق جراح مضيفه لوريان التاسع عشر قبل الاخير بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها داميان دا سيلفا (23) وبنجامان بوريغو (70) ومارتن تيرييه (76).

وارتقى رين الى المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق الاهداف خلف مرسيليا الذي كان سقط في فخ التعادل امام ضيفه نيس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة.

وفي الثانية، أنقذ المهاجم الجزائري أندي ديلور مونبلييه من الخسارة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بتمريرة حاسمة وهدف أمّنا له التعادل الثالث هذا الموسم.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 27 نقطة وتراجع الى المركز السادس مقابل 23 نقطة لبريست الذي تقدم إلى المركز العاشر.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غايتان لابورد بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من ديلور (45+1).

وفي الشوط الثاني، رد بريست بهدفين سجلهما رومان فيليبوتو (58) وبرندان شاردوني (79)، قبل أن يدرك ديلور التعادل لمونبلييه في الدقيقة 82.

وعاد موناكو الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديجون صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله الالماني كيفن فورلاند في الدقيقة 15.

وصعد موناكو الى المركز السادس مؤقتا برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد ديجون عند تسع نقاط في المركز الأخير.

وحذا بوردو حذو موناكو واستعاد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان بابلو ناسيمينتو كاسترو (38) وأوتافيو (66).

وهو الفوز السادس هذا الموسم لبوردو والاول بعد خسارتين متتاليتين، فارتقى الى المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة مقابل 14 نقطة لستراسبورغ السادس عشر.

وتابع نانت نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يحقق خلالها اي فوز، وكان أمام ضيفه انجيه بهدف للمالي شارل تراوريه (90+4) مقابل هدف لرومان توماس (42).

وتعادل سانت اتيان مع نيم بهدفين لهارولد موكودي (8) وأرنو نور الدين (63) مقابل هدفين للبينيني ماتيو أهليفيني (14) ورينو ريبار (56 من ركلة جزاء).