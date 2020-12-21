شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب "استثناء" لإقامة عمومية عادية لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتقدم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بطلب لوزارة الرياضة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على استثناء لإقامة الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية العادية وغير العادية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 نوفمبر الماضى للانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي، وتنوى اللجنة الثلاثية عقد الانتخابات يوم 31 يناير المقبل.

وكان الفيفا وجه الشكر إلى اللجنة الخماسية مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربى وأحمد حسام، حيث إن الشواربى كان مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أما أحمد حسام فكان رئيس لجنة الشباب فى الأهلي.