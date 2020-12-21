شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "قفشة في الأهلى" من القاضية ممكن إلى أسير كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ قدومه إلى النادى الأهلى، نال انتقادات، لعدم ترك بصمات مع الفريق، ولكن منذ تسجيله هدفا في مرمى الزمالك بنهائى دورى الأبطال الأفريقي، وأصبح معشوق الأهلاوية، وتحول قفشة إلى محبوب الجماهير الحمراء.

وأصبح اسم قفشة ملازمًا لجملة "القاضية ممكن" تلك الجملة التي رافقته وأصبحت ملازمة له منذ الهدف الذى أحرزه في مرمى الفريق الأبيض بنهائى دورى أبطال أفريقيا، في الوقت القاتل والذى حسم تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه وبعد غياب دام 7 سنوات عن اللقب منذ البطولة الأخيرة والتي حققها الأحمر عام 2013.

وخلال الساعات الماضية أعلن أفشة إصابته بفيروس كورونا، مع عمرو السولية، ورامى ربيعة، ليقع أسيرًا للفيروس.

ويتبقى 8 أيام فقط تفصل الثلاثى "عمرو السولية، ومحمد مجدى قفشة، ورامى ربيعة" عن الانضمام لقائمة الفريق الأحمر من عدمه فى مباراة الزمالك بحسب سرعة تعافى كل منهم من الفيروس، وليس هذا الثلاثى فقط الذى بات مهدداً بالغياب عن لقاء القمة، بل هناك لاعبون أخرون عصفت بهم الإصابات ليغيبوا لفترة ليست قصيرة عن الفريق.

فرحة افشة



افشة و الكرة



افشة و الكمامة



افشة



اللاعب بالبدلة



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