شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. هاتريك بيبو فى صن دوانز يهدى الأهلى "النجمة الثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 2001 توّج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضري- إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادي محمد – أبو المجد مصطفي – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادي خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطي الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائي القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ، ثم تخطي سانت ميشيل بطل سيشيل في دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة التي ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري واسيك ميموزا الإيفواري برصيد 12 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"،وفي الدور نصف النهائي تخطي عقبة الترجي التونسي بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.