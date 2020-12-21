شكرا لقرائتكم خبر عن جبر الخواطر.. تريزيجيه يجرى مكالمة فيديو مع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، لبى محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر رغبة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يعشقه بشدة بعدما قام بإجراء مكالمة فيديو معه لتكون بمثابة أجمل مفاجأة للطفل الذى أخبره أنه يعشقه بشدة ويعشق الأهلى، ومن جانبه وعده تريزيجيه بمقابلته فور العودة للقاهرة فى أول زيارة ومنحه قميص أستون فيلا.

ويعد محمود حسن تريزيجيه أحد نجوم فريق أستون فيلا الإنجليزى ومن العناصر الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفني للفريق دين سميث، والذى خرج منذ عدم أيام في تصريحات أكد فيها أن تريزيجيه لاعب مهم جدا، ولا غنى عنه فى الفريق، فى ظل العمل الكبير الذى يقوم به، فهو يتدرب كل يوم بكل قوة، ويتحسن طوال الوقت، كما أنه يمتلك أخلاقيات جيدة جدا".

وأضاف مدرب الفيلانز، قائلا: "تريزيجيه يصنع فرصا عديدة في كل مباراة، وكان يجب أن يكون لديه أكثر من هدف هذا الموسم، رغم المستويات الرائعة التي يقدمها".

وتابع "كان بإمكان تريزيجيه تسجيل هدفين أو ثلاثة في مرمى فريق برايتون، كما أنه فى مواجهة أرسنال كان يستحق أن يسجل هدف على الأقل".

ويعد النجم المصرى تريزيجيه، عنصرا رئيسيا في تشكيل أستون فيلا، خلال الموسم الحالي، بعد مشاركته في جميع مباريات الفيلانز، بالدوري الإنجليزي، بشكل أساسي، حيث خاض 8 مباريات، وصنع هدف خلال مواجهة ليفربول، التي حسمها أستون فيلا بنتيجة 7 – 2.

وفى وقت سابق، حرص محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، علي دعم لاعبي منتخب الشباب من خلال إرسال رسالة صوتية لهم، خلال مشاركتهم بدورة شمال أفريقيا بتونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى اليوم أمام نظيره الليبى والتى احتسبها الاتحاد الأفريقى لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالإنسحاب.