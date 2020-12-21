شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بطل النيجر فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على قيادة محمد شريف للهجوم الأحمر خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر، المقرر إقامتها بعد غد على ملعب الأخير، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل الأهلى لقبها بعد فوزه بالنسخة الأخيرة عقب فوزه على الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

ويخضع لاعبو الأهلى لمسحة جديدة من قبل الاتحاد الأفريقى الكاف قبل مواجهة بطل النيجر، فى الوقت الذى حصل الجهاز الفنى من السفارة على البعض التسجيلات لمباريات بطل النيجر للوقوف على أبرز مميزات وثغرات الفريق قبل مواجهته.

على جانب آخر، يترقب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، تعافى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر من فيروس كورونا، والذى أصابه مؤخرًا لمناقشة عدة ملفات مهمة مع المدير الفنى، وفى مقدمتها الصفقات المتوقع أن يبرمها الأهلى خلال يناير المقبل لتدعيم صفوف النسور الحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية الذى سيُشارك فيه الفريق بالدوحة خلال فبراير المقبل .

وطلب موسيمانى من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامى للمارد الأحمر، فى ظل عدم قناعته بالأنجولى جيرالدو، والذى يرغب فى التخلص منه لفشله فى استغلال كل الفرص التى أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.

وهناك أكثر من لاعب مرشح لتدعيم صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى، يتقدمهم الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى والجنوب أفريقى كيجان دوللى لاعب مونبيليه الفرنسى والزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة، والسورى عمر السومة مهاجم الأهلى السعودى والكونغولى جاكسون موليكا مهاجم ستاتدرليج البلجيكي.

ويرغب الخطيب فى حسم ملف الصفقات الشتوية مبكرا، لتلبية احتياجات موسيمانى قبل المشاركة فى مونديال الأندية، فى ظل رغبته فى المنافسة على تحقيق مركز متقدم فى البطولة التى ستقام بالعاصمة القطرية، والصول لأبعد مدى فى البطولة.