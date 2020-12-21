شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهة الزمالك مع الفرق التشادية قبل مباراة الغزالة.. السباعية حاضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق الغزالة التشادى الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعد نقل مباراتى الذهاب والعودة إلى مصر لوجود أزمة مالية بنادى الغزالة تعوق استقبال الزمالك فى تشاد.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة كبيرة في بداية البطولة التى كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقبها العام الماضى بعدما وصل للنهائى قبل أن يسقط أمام غريمه التقليدي النادى الأهلى بهدفين لهدف، ويأمل فى استعادة أمجاده فى هذه النسخ وتحقيق لقبها بعدما غابت عن خزائنه منذ أكثر من 18 عاما، والتى حققها 5 مرات في تاريخه.

وتعد المباراة المقبلة بين الزمالك وفريق الغزالة التشادى هى الثالثة بين الفريقين والخامسة مع الفرق التشادية، واستطاع الزمالك تحقيق انتصارين وتعادل وهزيمة.

ونستعرض تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق التشادية..

الزمالك 7 / 0 الغزالة التشادى

أول المواجهات كانت في دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام فريق الغزالة، وفاز الفارس الأبيض في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، سجل أهداف الفريق الأبيض كل من أحمد جعفر هدفين في الدقيقة 15 و45، ومحمد إبراهيم هدفين في الدقيقة 28 و84 والبوركيني عبد الله سيسة هدفين في الدقيقة 76 و88 والعميد أحمد حسن هدف في الدقيقة 82.

الغزالة 0 /0 الزمالك

بينما انتهى لقاء العودة في تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الزمالك 7 / 0 القطن التشادى

اللقاء الثالث كان في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" وانتهى بفوز عريض للفارس الأبيض بسباعية نظيفة، جاءت عن طريق كل من محمود كهربا "11" وفرجانى ساسى "15"، كاسونجو "22 و41"، ومصطفى فتحى "27 و55"، وعمر السعيد "81".

القطن التشادى 2 / 0 الزمالك

وانتهى لقاء الإياب بفوز فريق القطن التشادى بهدفين نظيفين في تشاد لتكون الهزيمة الأولى للزمالك والأخيرة.