شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد وجيرالدو .. أجانب تثير غضب الجماهير فى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية إلى التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى مميز لمساعدة الفريق في مباريات دورى أبطال أفريقيا والمواجهة الصعبة للوصول لمنصات التتويج فى نهاية الموسم.

ويضم الأهلى والزمالك دائما على مر تاريخهما العديد من اللاعبين الأجانب الذين أحدثوا الفارق ولعل أحدثهم هم على معلول وأشرف بن شرقى وجونيور أجايى وفرجانى ساسى الذين يقدمون مستوى مميز خلال الفترة الماضية وقيادة القطبين لنهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم والذى حسمه الأهلى بهدفين لهدف والتتويج باللقب التاسع فى تاريخه.

ولكن جماهير القطبين في الوقت الحالي تعانى من وجود لاعبين في صفوفهما لا يقدمون الأداء المطلوب في الفريق وتمنى النفس في التخلص منهم لإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعبين مميزين يكونون إضافة للفريق مع المتواجدين حاليا وهو ما نستعرضهم في التقرير التالى..

جيرالدو

يعانى جماهير الأهلى من سوء مستوى الأنجولى جيرالد ودا كوستا مع الفريق، بعدما بات عالة على اللاعبين، حيث لا يقدم أي إضافة بل يفسد هجمات الأهلى على المنافسين بكل رعونة، ويمنى الجماهير نفسهم برحيل جيرالدو في أقرب فرصة وتعويضه بصفقة قوية خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية سواء في بطولة أفريقيا أو كأس العالم للأندية، أو حتى في الدورى.

جيرالدو حتى الآن خاض مع الأهلى 44 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف فقط وصنع 6 أخرى طوال مسيرته مع الأهلى وهى الأرقام الضعيفة التي لا تليق بلاعب أجنبى مع الأهلى.

حميد أحداد

بعد التخلص من كاسونجو كابونجو، عاد حميد أحداد ليكون محور انتقاد جماهير الزمالك بعدما عاد للفريق بعد إعارة مع الرجاء المغربى الذى قدم مستويات مميزة للغاية، ساهمت فى تتويجه بطلاً لدورى المحترفين بعد صراع شرس مع الغريم الوداد ونهضة بركان.

ولكن بعد عودته قبل بداية الموسم الحالي، لم يكن على قدر التطلعات وفى أول مباراتين لم يظهر بالصورة المطلوبة، بعدما لعب أساسياً ضد المقاولون العرب وبيراميدز.

أحداد أصبح محل انتقاد لجماهير الزمالك، بل وتسبب فى انتقادات لاذعة لمدربه أيضاً البرتغالى جايمى باتشيكو بسبب الإصرار عليه، فى حين أنه لم يستغل الفرص ولم يصنع الخطورة ومن الواضح غياب الربط مع زملائه.

أحداد يضيع على الزمالك فرصة الاستفادة من أحد الأجنحة مثل أوناجم أو زيزو فى مركزه الأساسي، وكذلك لا يقدم المستويات التى تشفع له فى الاستمرار أو التعبير عن ذاته.