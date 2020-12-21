شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. علاء نبيل يقود المنتخب الأولمبي لنهائيات الأولمبياد على حساب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد علاء نبيل، لاعب منتخب مصر الأسبق والمدير الفنى السابق للمقاولون العرب، هدفاً لا ينسى فى شباك منتخب الجزائر بتصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية فى 1983 .

مباراة الذهاب أقيمت في الجزائر العاصمة يوم 6 يناير 1984 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل هدف الفراعنة إبراهيم يوسف. وأمام ما يقرب من 100 ألف متفرج بستاد القاهرة يوم 17 فبراير 1984 فازت مصر بهدف لعلاء نبيل لتبلغ نهائيات أولمبياد لوس أنجلوس.

من ناحية أخرى، يرى علاء نبيل، نجم المقاولون العرب الأسبق، أن تراجع أداء المنتخب الوطنى لا يرجع مسئوليته إلى الجهاز الفنى الحالى فقط، ولكن للعديد من الأجهزة الفنية التى تولت تدريب الفراعنة خلال الفترة الماضية، وقال علاء نبيل فى تصريحات تليفزيونية سابقة : "هناك انتقادات شديدة توجه للمنتخب، نريد الأفضل لبلدنا ويجب أن يتقبل الجهاز الفنى النقد البناء"، مُتابعاً: "منتخب مصر من سنين لا يمتع الجماهير بالأداء الجميل ولكن النتائج تغطى هذا الأمر، امتى جمهورنا هيتمتع بالكرة، حسام البدرى خاض خمس مباريات منها 3 لقاءات رسمية، كان آخرها مباراة توجو وفوزنا بنتائج قريبة جدا أو تعادلنا".

وأضاف: "متى سيفوز المنتخب بفارق أهداف كبير، لم نر جملة تم تنفيذها، الأداء بعد الهدف فى توجو شهد تراجعا غير طبيعى، وفريق توجو أبهرنى، الهدف نفسه جاء من ركلة ثابتة وليس من جملة".

وواصل: "كان زمان فى ناس بتزعل لما نقول منتخب صلاح، لكن اتضح أن محمد صلاح مؤثر جداً فى الأداء، لا أعلم لماذا لم يقرر البدرى بدء المعسكر مبكراً وخاض مباريات ودية لتحقيق الانسجام المطلوب"، وتابع علاء نبيل: "محمد الننى تطور كثيرا في الفترة الأخيرة وهى أجمل فتراته في مسيرته وأصبح له رؤية كبيرة ومتمركز في وسط الملعب وتحسنت تمريراته وأصبحت مؤثرة وأداءه اتسم بالنضج".

وعن اختيارات البدرى قال: "اختيارات حسام البدرى كويسة جدا وكان ممكن يكون معاهم محمد فاروق لاعب بيراميدز، ولكن بشكل كبير الاختيارات معقولة وطبيعية، وتوقعاتى للمباراة المقبلة أن تنتهى بالتعادل على الأكثر".