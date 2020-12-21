شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم استعدادًا لموقف مواجهة جازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق الزمالك، لمسحة كورونا، اليوم، الإثنين، استعدادًا للموقف النهائى لمواجهة جازيلي بطل تشاد الذي واجه أزمة فى المطار ببلاده بالأمس قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الماضية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة اليوم الإثنين بدلاً من أمس الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.

ويخوض الزمالك، تدريباته بشكل طبيعى استعدادًا لحسم موقف المباراة وإقامتها من عدمه حيث سينتظر النادى الأبيض فى الساعات المقبلة وصول إخطارا من الفريق التشادى بموقفه النهائى بشأن القدوم وخوض المباراة من عدمه، فى ظل وجود أزمة السفر الخاصة بالفريق التشادى مع تواصل مسئولى الزمالك معهم.