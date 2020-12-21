شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى "الجريح" يلتقى الإنتاج الحربى اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه البنك الأهلى نظيره الإنتاج الحربى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، بافتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما خاض مباراتين تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وسجل هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين خسر في الأولى وتعادل في الثانية وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بتحقيق أول انتصار في تاريخهم بالدوري الممتاز بعد تعادل وخسارة منذ بإنطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة استغلال الفرص لهز الشباك للخروج بنقاط المباراة ، في المقابل عالج مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى الأخطاء الدفاعية للاعبيه والتي كلفته ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة للمسابقة مطالباً إياهم بضرورة تحقيق انتصار يبعد الفريق عن البداية السلبية للدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الإنتاج مكونا من :"أحمد السعدني - محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني - موسى دياوارا - أحمد شرويدة".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام البنك الأهلى مكونا من :"أحمد يحيى وعلي فتحي ومحمد الشبيني، ومحمد بازوكا وأحمد علي ومامادو أنياس وغنام محمد، ومحمد الجمل وعلاء سلامة ومحمد فييرا وباسم مرسي".