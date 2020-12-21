شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي: ظروف عائلية وراء تأخر التعاقد مع عصام الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، عن أخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق.

وأكد قيس عاشور، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك تطور جديد ومفاوضات متقدمة مع عصام الحضري بشأن تولي منصب مدرب الحراس وأن هناك جلسة ستجمعهم مع الحضري بعد مباراة المقاولون العرب».

وتابع: «هناك ظروف عائلية وراء عدم تعاقد النادي التونسي مع عصام الحضري حتى الوقت الجاري ولكن اختياره من قبل مسئولي النادي وليس المدير الفني».