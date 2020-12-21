شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثاني جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين، منافسات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 على صعيد المجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلٍ من، القناة مع الشرقية للدخان ومصر للبترول مع هليوليدو وبتروجت مع الأهلى، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلٍ من، هليوبوليس مع الزهور وبنى سويف مع إسكندرية للبترول وسبورتنج مع الزمالك.

بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلٍ من، الطيران مع الداخلية والمنيا مع الفيوم والشمس مع طلائع الجيش، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كل من، الاتحاد السكندرى مع الترسانة وأكتوبر مع دلفى وطنطا مع سموحة.

اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.