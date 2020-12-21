2020 عام الانتصارات التاريخية في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21 ديسمبر 2020

كما كان عام 2020 استثنائيا بسبب الأحداث التي شهدها لانتشار فيروس كورونا المستجد، كان استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



الدوري الإنجليزي الممتاز شهد في عام 2020 العديد من النتائج الاستثنائية، التي تعتبر بين الأكبر في المسابقة على مدار تاريخها الطويل، وتحديدا منذ عام 1992.

البداية كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على أستون فيلا بنتيجة 6-1، في الجولة الـ22 من المسابقة.

الفوز كان الأكبر للفريق السماوي في الموسم الماضي من "البريمييرليج"، غير أنه لم يكن كافيا للحصول على اللقب للموسم الثالث على التوالي، حيث خطفه ليفربول لأول مرة بعد 30 عاما من الغياب.

غير أن ليفربول لم يهنأ كثيرا باللقب، فبعد 4 جولات فقط من انطلاق الموسم الجديد، تعرض الفريق لهزيمة تاريخية أمام أستون فيلا بنتيجة 2-7.

الهزيمة كانت الأكبر التي يتعرض لها ليفربول على مدار تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه استفاق سريعا بعد ذلك، لينجح في الانفراد بصدارة المسابقة خلال الفترة الحالية.

وفي نفس الجولة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة تاريخية، عندما خسر أمام توتنهام، على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1-6.

الهزيمة كانت الأكبر التي يتعرض لها الفريق الأحمر على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يستعيد مستوياته، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلال الفترة الحالية.

وكما خسر ليفربول ومانشستر يونايتد بنتائج تاريخية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حققا معا انتصارين تاريخيين في الجولة الـ14 من المسابقة.

ليفربول أمطر شباك مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 7-0، وهي النتيجة رقم 11 في أكبر انتصارات الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه.

وبعد يوم من انتصار ليفربول، حقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6-1، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمييرليج".