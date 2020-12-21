شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: «الخطيب» شخصية محترمة وكلنا نقدره ونحترمه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إسماعيل يوسفـ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من الرسائل لنجوم الكرة المصرية في الأهلي والزمالك، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر في قناة «أون تايم سبورتس».
ورد «يوسف»، في تصريحات تليفزيونية، على سوْال «زاهر»: «ما رايك في محمود الخطيب؟»، قائلًا: «محمود الخطيب شخصية محترمة وكلنا نقدره ونحبه».
ونالت كلمات «تيجانا» الطيبة عّن رئيس الاهلي محمود الخطيب صدى واسع على مواقع السوشيال ميديا.
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